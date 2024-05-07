https://ria.ru/20240507/prigovor-1944282350.html

Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор

Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор - РИА Новости, 07.05.2024

Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:49

2024-05-07T05:49

2024-05-07T09:03

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует из данных на сайте Приморского краевого суда. "Регистрация жалобы в суде", — сообщается на сайте суда. Отмечается, что жалоба подана адвокатом. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности - 15 миллионов рублей. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

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происшествия, владивосток, россия, великобритания, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф