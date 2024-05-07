https://ria.ru/20240507/prigovor-1944282350.html
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор - РИА Новости, 07.05.2024
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:49
2024-05-07T05:49
2024-05-07T09:03
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует из данных на сайте Приморского краевого суда. "Регистрация жалобы в суде", — сообщается на сайте суда. Отмечается, что жалоба подана адвокатом. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности - 15 миллионов рублей. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html
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происшествия, владивосток, россия, великобритания, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Великобритания, Приморский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор
Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор за организацию убийства
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует из данных на сайте
Приморского краевого суда.
"Регистрация жалобы в суде", — сообщается на сайте суда. Отмечается, что жалоба подана адвокатом.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности - 15 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника.
Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.