https://ria.ru/20240507/prezident-1944368230.html

Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке - РИА Новости, 07.05.2024

Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:33

2024-05-07T12:33

2024-05-07T12:33

политика

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности. Выступая на инаугурации, глава государства сообщил, что он будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в конституции. "При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", - сказал Путин. Церемония инаугурации проходит в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024