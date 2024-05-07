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Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке - РИА Новости, 07.05.2024
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12:33 07.05.2024
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Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке
Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке - РИА Новости, 07.05.2024
Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке
Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:33
2024-05-07T12:33
политика
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности. Выступая на инаугурации, глава государства сообщил, что он будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в конституции. "При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", - сказал Путин. Церемония инаугурации проходит в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин рассказал, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Путин: результаты работы президента на новом сроке зависят от общей сплоченности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности.
Выступая на инаугурации, глава государства сообщил, что он будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в конституции.
«
"При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей", - сказал Путин.
Церемония инаугурации проходит в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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