https://ria.ru/20240507/premer-1944337437.html

Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера

Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 07.05.2024

Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера

Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:36

2024-05-07T11:36

2024-05-07T11:50

политика

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

правительство рф

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Вполне можно ожидать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.На вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры, пресс-секретарь президента ответил, что наверняка.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, правительство рф