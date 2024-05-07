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Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 07.05.2024
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:36
2024-05-07T11:36
2024-05-07T11:50
политика
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
правительство рф
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Вполне можно ожидать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.На вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры, пресс-секретарь президента ответил, что наверняка.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, правительство рф
Политика, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Правительство РФ
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
Песков: можно ожидать, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера