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Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 07.05.2024
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11:36 07.05.2024 (обновлено: 11:50 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/premer-1944337437.html
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера - РИА Новости, 07.05.2024
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера
Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:36
2024-05-07T11:50
политика
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Вполне можно ожидать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.На вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры, пресс-секретарь президента ответил, что наверняка.
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политика, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, правительство рф
Политика, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Правительство РФ
Песков не исключил, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера

Песков: можно ожидать, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вполне можно ожидать, что президент РФ Владимир Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Вполне можно ожидать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.
На вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры, пресс-секретарь президента ответил, что наверняка.
 
ПолитикаВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Правительство РФ
 
 
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