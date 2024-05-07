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Володин ответил на вопрос о сроках внесения кандидатуры премьера в Госдуму

Володин ответил на вопрос о сроках внесения кандидатуры премьера в Госдуму - РИА Новости, 07.05.2024

Володин ответил на вопрос о сроках внесения кандидатуры премьера в Госдуму

У президента РФ есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры на должность главы правительства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:00

2024-05-07T11:00

2024-05-07T11:29

политика

госдума рф

россия

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У президента РФ есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры на должность главы правительства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."По закону у президента есть на это две недели", - сказал он в ответ на вопрос, когда парламентарии ждут от главы государства внесения.

россия

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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, владимир путин