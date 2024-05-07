https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944269217.html

Правительство Мишустина уйдет в отставку

Правительство Мишустина уйдет в отставку - РИА Новости, 07.05.2024

Правительство Мишустина уйдет в отставку

Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, уйдет в отставку во вторник. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:09

2024-05-07T00:09

2024-05-07T08:24

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, уйдет в отставку во вторник.Сразу после инаугурации президента Владимира Путина нынешний кабинет министров сложит полномочия перед вступившим в должность главой государства.Кризисный кабмин: пандемия, санкции, СВОПравительство Мишустина было утверждено 21 января 2020 года после отставки прежнего кабинета министров, который возглавлял Дмитрий Медведев. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов. Самого Мишустина, который до прихода в кабмин руководил Федеральной налоговой службой, эксперты поначалу называли техническим премьером, однако жизнь поставила перед ним совсем не технические задачи.Новым членам кабмина пришлось вплотную заняться не реализацией национальных проектов, а борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии, выделять средства для выплат медработникам, разрабатывать меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей экономики.Также правительству под руководством Мишустина предстояло решать вопросы, связанные с минимизацией негативных последствий санкционного давления на Россию. Одним из приоритетных направлений работы кабмина оказалась и помощь семьям с детьми.Начавшаяся спецоперация России на Украине потребовала от правительства не только следить за обеспеченностью армии необходимыми вооружениями и военной техникой, но и найти средства для поддержки военнослужащих, предоставить бойцам и их близким необходимые социальные гарантии.Процедура формирования кабминаВ этот раз формирование кабинета министров будет проходить по новым правилам, установленным принятыми в 2020 году поправками к Конституции России. Председателя правительства должен назначить президент после утверждения кандидатуры премьера Госдумой. На внесение кандидатуры предусмотрено две недели, после у нижней палаты парламента есть еще неделя на ее рассмотрение.В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур президент сам назначает председателя правительства, распускает Госдуму и назначает новые выборы.Новый глава кабмина в течение недели после назначения должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и в течение двух недель предложить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, утвержденные ей лица назначаются на должности президентом. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.Прогнозы и ожидания Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости высказывала мнение, что структура правительства вряд ли кардинально поменяется, но точечная донастройка с учетом приобретенного опыта, безусловно, возможна.Она также не исключала кадровые перестановки. При этом Матвиенко полагает, что "костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать".В Госдуме же звучали мнения, что в новом правительстве стоит ожидать больше людей с опытом боевых действий в ходе спецоперации и работы в новых регионах. Депутат от "Единой России" Александр Толмачев пояснял такую точку зрения тем, что президент задал курс на формирование новой элиты из тех, кто принимал или принимает участие в СВО, восстановлении новых территорий.Причин для затягивания с назначением нового состава кабинета министров Матвиенко не видит. Совет Федерации, по ее словам, определится по кандидатурам своего блока до 20 мая и доложит о своей позиции президенту. В Госдуме ранее выражали готовность рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра уже 8 мая.Работу нынешнего состава кабмина в обеих палатах парламента оценивают положительно, подчеркивая, что им пришлось действовать в очень непростое время, сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами. Матвиенко, в частности, отмечала, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию ковида, а в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие России кабмину удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста.Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал "большую заслугу" правительства в том, что российские экономическая и политическая системы справились с санкциями и давлением извне, показав эффективность.Оценки президента Накануне Путин провел совещание с нынешним составом правительства, в ходе которого поблагодарил его членов "за напряженную, плодотворную работу", "за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми".Президент отметил, что "по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития". Особое внимание глава государства обратил на конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом.Он также заверил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы. По словам Путина, процедура формирования нового правительства пройдет в ближайшее время и надо сделать все необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было. Он подчеркнул, что нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития.Мишустин поблагодарил президента "за внимание и доверие" и признался, что члены правительства "очень старались не подвести" и его, и граждан и гордятся быть частью команды Путина.Задачи для нового кабинета Новому правительству предстоит решать немало важных вопросов. В послании Федеральному собранию Путин поставил ряд конкретных целей в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. Он обозначил задачи по укреплению технологического суверенитета, благоустройству городов и сел, развитию инфраструктуры.В частности, Путин заявил о необходимости добиться того, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза.До 2030 года президент поручил продлить программу материнского капитала. Пять новых нацпроектов — "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь" — должны быть запущены уже в 2025 году. Путин также поручил правительству до конца марта будущего года подготовить меры для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира.Как говорил сам президент, сформулированная им в послании программа национального развития — это фактически план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе. Путин с уверенностью отмечал, что все планы по развитию России будут выполнены, а цели достигнуты.

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https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html

https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944178005.html

https://radiosputnik.ru/20240424/matvienko-1941932914.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944268901.html

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