https://ria.ru/20240507/pozhar-1944291009.html

В Петербурге загорелась котельная

В Петербурге загорелась котельная - РИА Новости, 07.05.2024

В Петербурге загорелась котельная

Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:47

2024-05-07T08:47

2024-05-07T08:47

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. Как информирует ведомство , сообщение о пожаре на Московском проспекте, 131 корпус 2 поступило в 06.17 мск. "В здании котельной размером 20 на 20 метров происходило горение на площади 80 квадратных метров.... В 07.11 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 25 специалистов и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943797049.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)