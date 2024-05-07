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В Петербурге загорелась котельная - РИА Новости, 07.05.2024
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08:47 07.05.2024
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В Петербурге загорелась котельная
В Петербурге загорелась котельная - РИА Новости, 07.05.2024
В Петербурге загорелась котельная
Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:47
2024-05-07T08:47
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. Как информирует ведомство , сообщение о пожаре на Московском проспекте, 131 корпус 2 поступило в 06.17 мск. "В здании котельной размером 20 на 20 метров происходило горение на площади 80 квадратных метров.... В 07.11 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 25 специалистов и 5 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась котельная

В Московском районе Петербурга загорелась котельная на площади 80 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Как информирует ведомство , сообщение о пожаре на Московском проспекте, 131 корпус 2 поступило в 06.17 мск.
«
"В здании котельной размером 20 на 20 метров происходило горение на площади 80 квадратных метров.... В 07.11 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 25 специалистов и 5 единиц техники.
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