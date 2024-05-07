https://ria.ru/20240507/pozhar-1944291009.html
В Петербурге загорелась котельная
В Петербурге загорелась котельная - РИА Новости, 07.05.2024
В Петербурге загорелась котельная
Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:47
2024-05-07T08:47
2024-05-07T08:47
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Котельная в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась во вторник утром на площади 80 квадратных метров, пожар локализован, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. Как информирует ведомство , сообщение о пожаре на Московском проспекте, 131 корпус 2 поступило в 06.17 мск. "В здании котельной размером 20 на 20 метров происходило горение на площади 80 квадратных метров.... В 07.11 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 25 специалистов и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943797049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась котельная
В Московском районе Петербурга загорелась котельная на площади 80 "квадратов"