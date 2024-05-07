https://ria.ru/20240507/posol-1944403458.html
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России - РИА Новости, 07.05.2024
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России
Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:55
2024-05-07T13:55
2024-05-07T13:55
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в американском посольстве. "Посол находится в запланированной ранее личной поездке. Она планирует вернуться в Москву по завершении поездки", - рассказал собеседник агентства. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США на определенное время уехала из России, о чем американское посольство заранее проинформировало МИД.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, москва, линн трейси, сергей рябков, в мире
Россия, США, Москва, Линн Трейси, Сергей Рябков, В мире
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России
Посольство США: Трейси находится в давно запланированной личной поездке