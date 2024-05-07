https://ria.ru/20240507/posol-1944403458.html

В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России

В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России - РИА Новости, 07.05.2024

В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России

Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:55

2024-05-07T13:55

2024-05-07T13:55

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сша

москва

линн трейси

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в американском посольстве. "Посол находится в запланированной ранее личной поездке. Она планирует вернуться в Москву по завершении поездки", - рассказал собеседник агентства. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США на определенное время уехала из России, о чем американское посольство заранее проинформировало МИД.

https://ria.ru/20240211/treysi-1926737195.html

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сша

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Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, линн трейси, сергей рябков, в мире