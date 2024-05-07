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В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России - РИА Новости, 07.05.2024
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13:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/posol-1944403458.html
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России - РИА Новости, 07.05.2024
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России
Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:55
2024-05-07T13:55
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в американском посольстве. "Посол находится в запланированной ранее личной поездке. Она планирует вернуться в Москву по завершении поездки", - рассказал собеседник агентства. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США на определенное время уехала из России, о чем американское посольство заранее проинформировало МИД.
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Россия, США, Москва, Линн Трейси, Сергей Рябков, В мире
В посольстве США назвали причину отъезда Трейси из России

Посольство США: Трейси находится в давно запланированной личной поездке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси
Посол США в России Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси находится в личной поездке, которая была давно запланирована, и вернется в Москву, как только она закончится, заявили РИА Новости в американском посольстве.
"Посол находится в запланированной ранее личной поездке. Она планирует вернуться в Москву по завершении поездки", - рассказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол США на определенное время уехала из России, о чем американское посольство заранее проинформировало МИД.
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