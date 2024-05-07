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Посол США уехала из России до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
Посол США уехала из России до решения вопроса о приглашении на инаугурацию - РИА Новости, 07.05.2024
Посол США уехала из России до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
Посол США в РФ Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации Владимира Путина не ожидается, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:26
2024-05-07T11:26
2024-05-07T11:27
сша
россия
в мире
инаугурация владимира путина — 2024
линн трейси
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации Владимира Путина не ожидается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала."Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России. Это было объявлено нам, нам сообщено в МИД, за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов", - сказал Рябков.Дипломат также добавил, что присутствие временной поверенной в делах посольства США в Москве "не будет предусмотрено на сегодняшней церемонии".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, инаугурация владимира путина — 2024, линн трейси, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Линн Трейси, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол США уехала из России до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию