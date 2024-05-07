https://ria.ru/20240507/polsha-1944416318.html

В Польше оценили готовность экономики к переходу на евро

В Польше оценили готовность экономики к переходу на евро - РИА Новости, 07.05.2024

В Польше оценили готовность экономики к переходу на евро

Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:30

2024-05-07T14:30

2024-05-07T15:38

экономика

цены на нефть

польша

венгрия

чехия

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. "Если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом. Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова", - сказал Доманьский. "Как экономист я должен сказать ясно – экономика не готова к введению евро", - добавил он. Ранее в апреле министр финансов сообщал, что польская экономика много раз выигрывала от того, что у нее своя валюта, поскольку в периоды кризисов национальная валюта страны поддерживает экономический рост. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, это Венгрия и Чехия.

https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html

польша

венгрия

чехия

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экономика, цены на нефть, польша, венгрия, чехия