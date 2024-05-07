https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта - РИА Новости, 07.05.2024

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта

Выехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:28

2024-05-07T13:28

2024-05-07T13:42

в мире

белоруссия

польша

томаш шмидт (судья)

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства.Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."После того, что я получил от наших спецслужб, не остается сомнений, что мы имеем дело не с каким-то однократным действием, а с делом, которое продолжалось давно. Мы должны понимать, что спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с лицом, которое имело непосредственный доступ к министру юстиции, которое было ответственно за уничтожение судебной системы в Польше, которое имело доступ к различным секретным документам, к которым не должна иметь доступ ни одна разведка", - сказал Туск.По его словам, контакты Шмидта с белорусской стороной имеют долгую историю и это не может не беспокоить власти Польши. "Факт, что отношения судьи Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, что это не вопрос последних месяцев, должен возбуждать наше наивысшее беспокойство", - отметил Туск.При этом Шмидт еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Судя по расписанию, Шмидт рассматривал дела в том числе в закрытом режиме. Например, 4 июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.

https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, томаш шмидт (судья)