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Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта - РИА Новости, 07.05.2024
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13:28 07.05.2024 (обновлено: 13:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html
Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта
Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта - РИА Новости, 07.05.2024
Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта
Выехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:28
2024-05-07T13:42
в мире
белоруссия
польша
томаш шмидт (судья)
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства.Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."После того, что я получил от наших спецслужб, не остается сомнений, что мы имеем дело не с каким-то однократным действием, а с делом, которое продолжалось давно. Мы должны понимать, что спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с лицом, которое имело непосредственный доступ к министру юстиции, которое было ответственно за уничтожение судебной системы в Польше, которое имело доступ к различным секретным документам, к которым не должна иметь доступ ни одна разведка", - сказал Туск.По его словам, контакты Шмидта с белорусской стороной имеют долгую историю и это не может не беспокоить власти Польши. "Факт, что отношения судьи Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, что это не вопрос последних месяцев, должен возбуждать наше наивысшее беспокойство", - отметил Туск.При этом Шмидт еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Судя по расписанию, Шмидт рассматривал дела в том числе в закрытом режиме. Например, 4 июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html
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в мире, белоруссия, польша, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Польша, Томаш Шмидт (судья)
Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта

Туск: выехавший в Белоруссию судья Шмидт имел доступ к секретным документам

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства.
Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"После того, что я получил от наших спецслужб, не остается сомнений, что мы имеем дело не с каким-то однократным действием, а с делом, которое продолжалось давно. Мы должны понимать, что спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с лицом, которое имело непосредственный доступ к министру юстиции, которое было ответственно за уничтожение судебной системы в Польше, которое имело доступ к различным секретным документам, к которым не должна иметь доступ ни одна разведка", - сказал Туск.
По его словам, контакты Шмидта с белорусской стороной имеют долгую историю и это не может не беспокоить власти Польши. "Факт, что отношения судьи Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, что это не вопрос последних месяцев, должен возбуждать наше наивысшее беспокойство", - отметил Туск.
При этом Шмидт еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Судя по расписанию, Шмидт рассматривал дела в том числе в закрытом режиме. Например, 4 июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
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