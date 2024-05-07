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Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 07.05.2024 (обновлено: 13:39 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html
Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине
Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине
Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:21
2024-05-07T13:39
в мире
польша
украина
специальная военная операция на украине
томаш шмидт (судья)
белоруссия
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине."Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники и так называемые инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск", - сказал Шмидт.Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
https://ria.ru/20240501/polsha-1942770528.html
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в мире, польша, украина, томаш шмидт (судья), белоруссия
В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине, Томаш Шмидт (судья), Белоруссия
Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине

Судья Шмидт: есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине.
«
"Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники и так называемые инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск", - сказал Шмидт.
Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
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