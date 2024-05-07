https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html

Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине

Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2024

Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:21

2024-05-07T13:21

2024-05-07T13:39

в мире

польша

украина

специальная военная операция на украине

томаш шмидт (судья)

белоруссия

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что есть опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине."Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники и так называемые инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск", - сказал Шмидт.Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.

https://ria.ru/20240501/polsha-1942770528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, томаш шмидт (судья), белоруссия