https://ria.ru/20240507/pogoda-1944279348.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Холодная погода на 6-7 градусов ниже нормы, дождь и мокрый снег прогнозируются днем 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:21
2024-05-07T04:21
2024-05-07T04:21
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Холодная погода на 6-7 градусов ниже нормы, дождь и мокрый снег прогнозируются днем 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во вторник температура будет ниже нормы, по расчетам, на 6-7 градусов. Холодная погода связана с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями. К востоку - циклон, а к западу – антициклон… Между ними закачиваются с севера с большой скоростью по-настоящему холодные воздушные массы. Это приводит к тому, что прогнозируются прежде всего осадки, довольно значительные, - местами дождь, местами мокрый снег", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на 7 мая в Москве температура опустится до 2-4 градуса, а на севере Подмосковья – до минус 2, днем во вторник столбик термометра не поднимется выше 6 градусов. Также синоптик предупредил о порывах ветра до 14 метров в секунду.
https://ria.ru/20240502/vilfand-1943485777.html
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Вильфанд: в Москве 7 мая ожидается дождь и мокрый снег