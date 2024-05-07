https://ria.ru/20240507/podpole-1944421040.html

Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области

Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.05.2024

Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области

Позиции ВС Украины в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:41

2024-05-07T14:41

2024-05-07T14:44

сумская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Позиции ВС Украины в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Населенный пункт Глухов утром получил три прилета ФАБ... Из сел Глуховского района обстреливается мирное население русских областей... Были уничтожены позиции", - отметил он. Лебедев добавил, что, скорее всего, один из ударов пришелся по базе, с которой украинские военные запускали БПЛА.

https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html

сумская область

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сумская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность