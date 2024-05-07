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Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области
Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.05.2024
Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области
Позиции ВС Украины в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:41
2024-05-07T14:41
2024-05-07T14:44
сумская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Позиции ВС Украины в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Населенный пункт Глухов утром получил три прилета ФАБ... Из сел Глуховского района обстреливается мирное население русских областей... Были уничтожены позиции", - отметил он. Лебедев добавил, что, скорее всего, один из ударов пришелся по базе, с которой украинские военные запускали БПЛА.
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сумская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Сумская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Подполье: российские войска разбомбили позиции ВСУ в Сумской области
Подполье: позиции ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены