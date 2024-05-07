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Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России - РИА Новости, 07.05.2024
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10:52 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/podderzhka-1944316686.html
Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России
Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России - РИА Новости, 07.05.2024
Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России
Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:52
2024-05-07T10:52
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 3,7 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Указывается, что средства пойдут на развитие центров "Мой бизнес", где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы. В конце 2023 года правительство утвердило государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", напоминает кабмин. Среди ее основных направлений - поддержка предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.
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луганская народная республика
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика

Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 3,7 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Указывается, что средства пойдут на развитие центров "Мой бизнес", где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы.
В конце 2023 года правительство утвердило государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", напоминает кабмин. Среди ее основных направлений - поддержка предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинДонецкая Народная Республика
 
 
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