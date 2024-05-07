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Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России

Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России - РИА Новости, 07.05.2024

Кабмин выделит более 3,7 млрд рублей на поддержку МСБ новых регионов России

Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:52

2024-05-07T10:52

2024-05-07T10:52

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луганская народная республика

херсонская область

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 3,7 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Указывается, что средства пойдут на развитие центров "Мой бизнес", где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы. В конце 2023 года правительство утвердило государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", напоминает кабмин. Среди ее основных направлений - поддержка предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.

https://ria.ru/20240507/ekonomika-1944232383.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика