https://ria.ru/20240507/peskov-1944341194.html
Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина
Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации главы государства Владимира Путина,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:39
2024-05-07T11:39
2024-05-07T11:39
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации главы государства Владимира Путина, ответил, что "это уже не наше решение". "Это уже не наше решение", - сказал Песков в ответ на вопрос, останется ли он в своей должности после инаугурации Путина.
https://ria.ru/20240507/kotyakov-1944321225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина
Песков заявил, что не ему решать, сохранит ли он пост после инаугурации Путина