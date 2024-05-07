https://ria.ru/20240507/peskov-1944341194.html

Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина

Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Песков ответил на вопрос, сохранит ли пост после инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации главы государства Владимира Путина,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:39

2024-05-07T11:39

2024-05-07T11:39

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации главы государства Владимира Путина, ответил, что "это уже не наше решение". "Это уже не наше решение", - сказал Песков в ответ на вопрос, останется ли он в своей должности после инаугурации Путина.

https://ria.ru/20240507/kotyakov-1944321225.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024