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Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России - РИА Новости, 07.05.2024
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11:37 07.05.2024 (обновлено: 11:56 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/peskov-1944338348.html
Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России
Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России - РИА Новости, 07.05.2024
Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России
Всего около 2,6 тысячи человек приглашено на инаугурацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:37
2024-05-07T11:56
россия
инаугурация владимира путина — 2024
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Всего около 2,6 тысячи человек приглашено на инаугурацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Всего где-то 2 тысячи 600 человек, чуть меньше. Это, естественно, и наши народные избранники, и сенаторы, это и руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, личные гости президента&quot;, - сказал Песков в эфире Первого канала.
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россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий песков
Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Дмитрий Песков
Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России

Песков: всего около 2600 человек приглашено на инаугурацию Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Всего около 2,6 тысячи человек приглашено на инаугурацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Всего где-то 2 тысячи 600 человек, чуть меньше. Это, естественно, и наши народные избранники, и сенаторы, это и руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, личные гости президента", - сказал Песков в эфире Первого канала.

 
РоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024ПолитикаДмитрий Песков
 
 
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