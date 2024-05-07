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Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России

Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России - РИА Новости, 07.05.2024

Песков назвал число приглашенных на инаугурацию президента России

Всего около 2,6 тысячи человек приглашено на инаугурацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:37

2024-05-07T11:37

2024-05-07T11:56

россия

инаугурация владимира путина — 2024

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Всего около 2,6 тысячи человек приглашено на инаугурацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Всего где-то 2 тысячи 600 человек, чуть меньше. Это, естественно, и наши народные избранники, и сенаторы, это и руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, личные гости президента", - сказал Песков в эфире Первого канала.

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россия, инаугурация владимира путина — 2024, политика, дмитрий песков