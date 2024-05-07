https://ria.ru/20240507/peremirie-1944270497.html

Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня

Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня - РИА Новости, 07.05.2024

Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня

Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:27

2024-05-07T00:27

2024-05-07T00:27

в мире

катар

египет

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия, следует из текста документа, поступившего в распоряжение РИА Новости. Ранее движение ХАМАС объявило, что согласилось с представленным ему посредниками из Катара и Египта соглашением о перемирии, которое рассчитано на три этапа, и ждет ответа Израиля. "Объявление о восстановлении устойчивого режима прекращения огня (постоянное прекращение военных и враждебных операций) и вступление его в силу до обмена задержанными и пленными между двумя сторонами из числа всех оставшихся в живых израильских мужчин (гражданских лиц и солдат)..., а также полный вывод израильских войск из сектора Газа", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240507/obmen-1944270020.html

катар

египет

израиль

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в мире, катар, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году