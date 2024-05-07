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Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня - РИА Новости, 07.05.2024
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00:27 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/peremirie-1944270497.html
Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня
Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня - РИА Новости, 07.05.2024
Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня
Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:27
2024-05-07T00:27
в мире
катар
египет
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия, следует из текста документа, поступившего в распоряжение РИА Новости. Ранее движение ХАМАС объявило, что согласилось с представленным ему посредниками из Катара и Египта соглашением о перемирии, которое рассчитано на три этапа, и ждет ответа Израиля. "Объявление о восстановлении устойчивого режима прекращения огня (постоянное прекращение военных и враждебных операций) и вступление его в силу до обмена задержанными и пленными между двумя сторонами из числа всех оставшихся в живых израильских мужчин (гражданских лиц и солдат)..., а также полный вывод израильских войск из сектора Газа", - отмечается в документе.
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в мире, катар, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Египет, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Договор о перемирии ХАМАС и Израиля предусматривает полное прекращение огня

Одобренный ХАМАС договор о перемирии с ЦАХАЛ предусматривает прекращение огня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия, следует из текста документа, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Ранее движение ХАМАС объявило, что согласилось с представленным ему посредниками из Катара и Египта соглашением о перемирии, которое рассчитано на три этапа, и ждет ответа Израиля.
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"Объявление о восстановлении устойчивого режима прекращения огня (постоянное прекращение военных и враждебных операций) и вступление его в силу до обмена задержанными и пленными между двумя сторонами из числа всех оставшихся в живых израильских мужчин (гражданских лиц и солдат)..., а также полный вывод израильских войск из сектора Газа", - отмечается в документе.
 
В миреКатарЕгипетИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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