https://ria.ru/20240507/peregovory-1944471197.html
Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины
Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины - РИА Новости, 07.05.2024
Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины
Переговоры России с Украиной возможны на условиях Москвы, при этом готовности как Киева, так и его западных кураторов к переговорному процессу пока не видно,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:04
2024-05-07T17:04
2024-05-07T17:07
специальная военная операция на украине
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры России с Украиной возможны на условиях Москвы, при этом готовности как Киева, так и его западных кураторов к переговорному процессу пока не видно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Возможны - на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях - полная денацификация, демилитариация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году - в этом случае, можно об этом думать", - сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, возможны ли, на его взгляд, переговоры с Украиной.Он отметил, что пока еще действует указ Владимира Зеленского, который ему самому запрещает любые переговоры."И судя по всему, этот марионеточный режим и его кукловоды на Западе к переговорам не готовы. Будем следить за ситуацией", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240505/guardian-1943938189.html
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в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины
Слуцкий: переговоры между Россией и Украиной возможны только на условиях Москвы