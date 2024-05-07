Пентагон признал риски при захвате американской техники на Украине
Пентагон: США осознают риски при захвате Россией американской технике на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Пентагон "принимает во внимание", что техника, которую США передают своим "иностранным партнерам", в том числе Украине, может быть захвачена, а технологии могут оказаться в руках другой страны, заявил представитель ведомства Патрик Райдер.
В ходе брифинга для журналистов у представителя ведомства поинтересовались, опасается ли Пентагон, что Россия могла заполучить технологии США при захвате американской военной техники на Украине. Представитель СМИ, задавший вопрос, напомнил, что часть из захваченной техники была выставлена на выставке трофеев в Москве, открывшейся в мае.
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"Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам ", — ответил представитель Пентагона, добавив, что не обладает какими-либо подробностями.
Первого мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной иностранной техники, захваченной российскими бойцами в ходе СВО. Посетители могут увидеть более 30 образцов военных машин из 12 стран, в том числе немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley и другие трофеи.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.