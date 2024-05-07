https://ria.ru/20240507/pentagon-1944273349.html

Пентагон признал риски при захвате американской техники на Украине

Пентагон признал риски при захвате американской техники на Украине - РИА Новости, 07.05.2024

Пентагон признал риски при захвате американской техники на Украине

Пентагон "принимает во внимание", что техника, которую США передают своим "иностранным партнерам", в том числе Украине, может быть захвачена, а технологии могут РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T01:31

2024-05-07T01:31

2024-05-07T07:37

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Пентагон "принимает во внимание", что техника, которую США передают своим "иностранным партнерам", в том числе Украине, может быть захвачена, а технологии могут оказаться в руках другой страны, заявил представитель ведомства Патрик Райдер.В ходе брифинга для журналистов у представителя ведомства поинтересовались, опасается ли Пентагон, что Россия могла заполучить технологии США при захвате американской военной техники на Украине. Представитель СМИ, задавший вопрос, напомнил, что часть из захваченной техники была выставлена на выставке трофеев в Москве, открывшейся в мае."Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам ", — ответил представитель Пентагона, добавив, что не обладает какими-либо подробностями. Первого мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной иностранной техники, захваченной российскими бойцами в ходе СВО. Посетители могут увидеть более 30 образцов военных машин из 12 стран, в том числе немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley и другие трофеи. Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240503/vystavka-1943731078.html

https://ria.ru/20240105/finansirovanie-1919760621.html

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в мире, украина, россия, сша, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато