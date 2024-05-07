Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы
Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. В Армении заблокируют российские телеканалы, если Москва проигнорирует "требования" местных властей, утверждает премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Мы рассчитываем при вещании (российских каналов. — Прим. ред.) на уважение граждан и государственного порядка Армении. Мы не требуем чего-то сверхобычного. Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать", — сказал он на пресс-конференции в Ереване.
При этом глава армянского правительства не уточнил, что именно подразумевают эти "требования".
"Еще два раза потребуем, если нет, то уже сейчас мы должны констатировать, каким будет следующий шаг", — добавил Пашинян.
С подобной угрозой выступил в середине апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, Ереван может в одностороннем порядке аннулировать соглашение с Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание российских телеканалов, если предложения о редактировании документа не будут приняты.
Незадолго до этого официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия обсуждает с Арменией вопрос о возможном отключении каналов и передала свои соображения на этот счет.
В конце марта Телевизионная и радиовещательная сеть Армении объявила, что в республике запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев. Ведомство объяснило этот шаг "нарушением" статей договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.
Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше.
Ситуация с радио Sputnik Армения
В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".
Российское посольство выразило сожаление из-за такого шага Еревана, который сказался бы на праве армянского слушателя выбирать источник информации.
Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.
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