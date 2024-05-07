https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944371277.html
Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС
Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2024
Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что отправится в Москву для участия в саммите ЕАЭС. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:39
2024-05-07T12:39
2024-05-07T12:39
армения
никол пашинян
евразийский экономический союз
в мире
россия
москва
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что отправится в Москву для участия в саммите ЕАЭС. "Завтра я отправлюсь в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета и проведу двустороннюю встречу с президентом РФ", - сказал Пашинян во вторник на пресс-конференции в Ереване. По его словам, армяно-российская двусторонняя повестка разнообразна. "Есть многочисленные проблемы, которые озвучивались не для того, чтобы их озвучивать, а чтобы убрать негативные нюансы из контекста армяно-российских дружественных отношений", - заявил Пашинян. Он добавил, что на встрече с президентом РФ обсудит двустороннюю и многостороннюю повестку.
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944209051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире, россия, москва
Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире, Россия, Москва
Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС
Пашинян 8 мая приедет в Москву для председательства на заседании ЕАЭС