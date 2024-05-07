https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944371277.html

Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС

Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2024

Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что отправится в Москву для участия в саммите ЕАЭС. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:39

2024-05-07T12:39

2024-05-07T12:39

армения

никол пашинян

евразийский экономический союз

в мире

россия

москва

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что отправится в Москву для участия в саммите ЕАЭС. "Завтра я отправлюсь в Москву, чтобы председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета и проведу двустороннюю встречу с президентом РФ", - сказал Пашинян во вторник на пресс-конференции в Ереване. По его словам, армяно-российская двусторонняя повестка разнообразна. "Есть многочисленные проблемы, которые озвучивались не для того, чтобы их озвучивать, а чтобы убрать негативные нюансы из контекста армяно-российских дружественных отношений", - заявил Пашинян. Он добавил, что на встрече с президентом РФ обсудит двустороннюю и многостороннюю повестку.

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944209051.html

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Кирилл Волков

армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире, россия, москва