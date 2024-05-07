https://ria.ru/20240507/pamyat-1944536739.html

В Будапеште прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

В Будапеште прошли мероприятия, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2024

В Будапеште прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

Возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам с участием посольств России и дружественных стран, а также акция "Бессмертный полк" состоялись в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:24

2024-05-07T21:24

2024-05-07T21:34

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акция "бессмертный полк"

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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам с участием посольств России и дружественных стран, а также акция "Бессмертный полк" состоялись в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. К возведенной в 1945 году стеле с надписью "Слава советским воинам-освободителям" на площади Свободы возложили венки послы России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, временный поверенный в делах Сербии, представители посольства Узбекистана, представители российских загранучреждений в Венгрии, председатель Венгерской рабочей партии, председатель Венгеро-российского общества дружбы, члены Венгерской лиги антифашистов и других дружественных России венгерских общественных организаций, а также соотечественники. Посол России Евгений Станиславов в беседе с журналистами отметил, что в этом году в преддверии 80-летнего юбилея Победы в церемонии приняло участие рекордное количество человек, всего к памятнику возложили более 20 венков. В своей речи на приеме в российском посольстве Станиславов отметил, что в боях за освобождение Венгрии, которая с 1944 года была оккупирована Третьим Рейхом, погибло более 140 тысяч советских солдат и офицеров, из них более 80 тысяч - в боях за Будапешт. "Мы знаем цену войны и цену попустительства различным человеконенавистническим теориям превосходства одних людей или рас над другими. Поэтому Россия хочет видеть будущее всего мира свободным от идеологий исключительности, национальной розни, ксенофобии. Мы выступаем за взаимовыгодное сотрудничество всех стран мира на основе суверенного равенства государств, уважения их национальных интересов и традиций, как и было заложено по итогам Второй мировой войны в Уставе ООН", - сказал посол. Церемония продолжилась на центральном кладбище Керепеши в Будапеште, где расположен крупнейший в Венгрии воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений. Там же прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие учащиеся и сотрудники школы при российском посольстве, представители посольства, и соотечественники. Глава российской дипмиссии также отметил активную работу представительства минобороны РФ по военно-мемориальной работе, которое занимается сохранением и ремонтом воинских мемориалов. За последние несколько лет были установлено более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских солдат и офицеров, отремонтировано 52 захоронения, сообщил посол. Накануне в школе состоялся концерт, посвященный деятельности военных корреспондентов, и прошла акция "Сад памяти", в ходе которой представители дипмиссий России, Белоруссии и Сербии, ученики и преподаватели школы высадили кусты сирени. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" было награждено более 362 тысяч человек.

https://ria.ru/20231117/pamyatnik-1910110729.html

https://ria.ru/20231025/memorial-1905179310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам в Будапеште Возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам с участием посольств России и дружественных стран состоялось в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-07T21:24 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, венгрия, белоруссия, оон, акция "бессмертный полк"