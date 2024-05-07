ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной и крайне тревожной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 7 мая - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине, говорится в заявлении организации.
"Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", - говорится в распространенном во вторник заявлении организации о ситуации с возможным применением химоружия на Украине.
В ОЗХО напомнили, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было зафиксировано в июле 2023 года под строгим контролем секретариата организации.
"Это не означает, что химического оружия больше не существует. Согласно Конвенции о химическом оружии (КЗХО), любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть, считается химическим оружием", - отмечается в заявлении.
В организации также обратили внимание на объявленные США меры против России по обвинению в применении химоружия, отметив, что Россия отвергает эти обвинения. В этой связи в ОЗХО напомнили, что для проведения каких-либо действий, касающихся обвинений в использовании токсичных химикатов, государства-участники должны официально обратиться в секретариат ОЗХО с просьбой о проведении такой деятельности со стороны государств-участников.
"До сих пор секретариат не получал подобных запросов о действиях", - сообщили в организации.
США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Постпредство России в ОЗХО заявило, что обвинения в адрес России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Там также отметили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.