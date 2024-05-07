https://ria.ru/20240507/ozkho-1944410772.html

ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной

ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной - РИА Новости, 07.05.2024

ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:13

2024-05-07T14:13

2024-05-07T14:47

в мире

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запорожская область

кирилл лысогорский

организация по запрещению химического оружия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

специальная военная операция на украине

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ГААГА, 7 мая - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине, говорится в заявлении организации."Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", - говорится в распространенном во вторник заявлении организации о ситуации с возможным применением химоружия на Украине.В ОЗХО напомнили, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было зафиксировано в июле 2023 года под строгим контролем секретариата организации."Это не означает, что химического оружия больше не существует. Согласно Конвенции о химическом оружии (КЗХО), любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть, считается химическим оружием", - отмечается в заявлении.В организации также обратили внимание на объявленные США меры против России по обвинению в применении химоружия, отметив, что Россия отвергает эти обвинения. В этой связи в ОЗХО напомнили, что для проведения каких-либо действий, касающихся обвинений в использовании токсичных химикатов, государства-участники должны официально обратиться в секретариат ОЗХО с просьбой о проведении такой деятельности со стороны государств-участников."До сих пор секретариат не получал подобных запросов о действиях", - сообщили в организации.США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.Постпредство России в ОЗХО заявило, что обвинения в адрес России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Там также отметили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.

https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html

https://ria.ru/20240507/khimoruzhie-1944414976.html

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

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в мире, украина, россия, запорожская область, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)