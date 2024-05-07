Рейтинг@Mail.ru
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 07.05.2024 (обновлено: 14:47 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ozkho-1944410772.html
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной - РИА Новости, 07.05.2024
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:13
2024-05-07T14:47
в мире
украина
россия
запорожская область
кирилл лысогорский
организация по запрещению химического оружия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
ГААГА, 7 мая - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине, говорится в заявлении организации."Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", - говорится в распространенном во вторник заявлении организации о ситуации с возможным применением химоружия на Украине.В ОЗХО напомнили, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было зафиксировано в июле 2023 года под строгим контролем секретариата организации."Это не означает, что химического оружия больше не существует. Согласно Конвенции о химическом оружии (КЗХО), любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть, считается химическим оружием", - отмечается в заявлении.В организации также обратили внимание на объявленные США меры против России по обвинению в применении химоружия, отметив, что Россия отвергает эти обвинения. В этой связи в ОЗХО напомнили, что для проведения каких-либо действий, касающихся обвинений в использовании токсичных химикатов, государства-участники должны официально обратиться в секретариат ОЗХО с просьбой о проведении такой деятельности со стороны государств-участников."До сих пор секретариат не получал подобных запросов о действиях", - сообщили в организации.США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.Постпредство России в ОЗХО заявило, что обвинения в адрес России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Там также отметили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html
https://ria.ru/20240507/khimoruzhie-1944414976.html
https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, запорожская область, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В мире, Украина, Россия, Запорожская область, Кирилл Лысогорский, Организация по запрещению химического оружия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Специальная военная операция на Украине
ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной

ОЗХО назвала ситуацию с химоружием на Украине нестабильной и крайне тревожной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 7 мая - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине, говорится в заявлении организации.
"Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия", - говорится в распространенном во вторник заявлении организации о ситуации с возможным применением химоружия на Украине.
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова
3 мая, 17:08
В ОЗХО напомнили, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было зафиксировано в июле 2023 года под строгим контролем секретариата организации.
"Это не означает, что химического оружия больше не существует. Согласно Конвенции о химическом оружии (КЗХО), любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть, считается химическим оружием", - отмечается в заявлении.
В организации также обратили внимание на объявленные США меры против России по обвинению в применении химоружия, отметив, что Россия отвергает эти обвинения. В этой связи в ОЗХО напомнили, что для проведения каких-либо действий, касающихся обвинений в использовании токсичных химикатов, государства-участники должны официально обратиться в секретариат ОЗХО с просьбой о проведении такой деятельности со стороны государств-участников.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В ОЗХО высказались о российских и украинских данных по применению химоружия
Вчера, 14:24
"До сих пор секретариат не получал подобных запросов о действиях", - сообщили в организации.
США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Постпредство России в ОЗХО заявило, что обвинения в адрес России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Там также отметили, что США нацелены на подрыв международного права и навязывание основанного на правилах порядка.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия
12 марта, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская областьКирилл ЛысогорскийОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала