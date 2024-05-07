Рейтинг@Mail.ru
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 07.05.2024 (обновлено: 06:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 07.05.2024
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц
Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T03:10
2024-05-07T06:06
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582328783_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_4add7b9b9b385807c52355a6874ec4a2.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.&quot;Если рассматривать период с июня по август 2024 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь. Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период&quot;, — сказала эксперт.Она пояснила, что количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Стоимость же рабочего дня в разные месяцы может отличаться. В те, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку "цена" одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. Из него рассчитывается отпуск. И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц."Шестьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют взять отпуск летом: 17% будут отдыхать в июне, 28% — в июле, а 24% — в августе. Не планируют в это время брать отпуск 31% респондентов", — свидетельствуют данные исследования "Работы.ру", которые есть у РИА Новости. Отмечается, что 3% участников опроса возьмут для отпуска всего несколько дней. Одну неделю будут отдыхать 9% опрошенных, а 57% — две недели. Более двух недель собираются не работать 31% респондентов. В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса с 20 марта по 10 апреля, участвовали более 3,6 тысячи человек по всей территории России старше 18 лет.
https://ria.ru/20240330/otpusk-1936767039.html
https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582328783_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_e42d48181653eb121fca362c9993c48a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Эксперт Санина: самым выгодным для отпуска месяцем лета является июль

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
«

"Если рассматривать период с июня по август 2024 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь. Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период", — сказала эксперт.

Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле
30 марта, 02:00
Она пояснила, что количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Стоимость же рабочего дня в разные месяцы может отличаться. В те, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку "цена" одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. Из него рассчитывается отпуск. И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.
"Шестьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют взять отпуск летом: 17% будут отдыхать в июне, 28% — в июле, а 24% — в августе. Не планируют в это время брать отпуск 31% респондентов", — свидетельствуют данные исследования "Работы.ру", которые есть у РИА Новости.
Отмечается, что 3% участников опроса возьмут для отпуска всего несколько дней. Одну неделю будут отдыхать 9% опрошенных, а 57% — две недели. Более двух недель собираются не работать 31% респондентов.
В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса с 20 марта по 10 апреля, участвовали более 3,6 тысячи человек по всей территории России старше 18 лет.
Работники офиса за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос
30 декабря 2023, 10:10
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала