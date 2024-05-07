https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 07.05.2024

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:10

2024-05-07T03:10

2024-05-07T06:06

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина."Если рассматривать период с июня по август 2024 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь. Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период", — сказала эксперт.Она пояснила, что количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Стоимость же рабочего дня в разные месяцы может отличаться. В те, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку "цена" одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. Из него рассчитывается отпуск. И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц."Шестьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют взять отпуск летом: 17% будут отдыхать в июне, 28% — в июле, а 24% — в августе. Не планируют в это время брать отпуск 31% респондентов", — свидетельствуют данные исследования "Работы.ру", которые есть у РИА Новости. Отмечается, что 3% участников опроса возьмут для отпуска всего несколько дней. Одну неделю будут отдыхать 9% опрошенных, а 57% — две недели. Более двух недель собираются не работать 31% респондентов. В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса с 20 марта по 10 апреля, участвовали более 3,6 тысячи человек по всей территории России старше 18 лет.

https://ria.ru/20240330/otpusk-1936767039.html

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общество, россия