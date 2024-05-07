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Посольство в ФРГ потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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17:26 07.05.2024 (обновлено: 17:43 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/otmena-1944476562.html
Посольство в ФРГ потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
Посольство в ФРГ потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2024
Посольство в ФРГ потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
Посольство России в Германии потребовало от властей Берлина полной отмены запрета на демонстрацию 8-9 мая символики, связанной со Днем Победы, говорится в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:26
2024-05-07T17:43
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало от властей Берлина полной отмены запрета на демонстрацию 8-9 мая символики, связанной со Днем Победы, говорится в заявлении дипмиссии, оказавшемся в распоряжении РИА Новости."Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, "георгиевские ленточки", элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет", - говорится в заявлении посольства.В российской дипмиссии напомнило, что за мирное небо СССР заплатил жизнями более 27 миллионов своих граждан, павших в бою, замученных в концлагерях, умерших от непосильного принудительного труда, болезней и голода."Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии", - заявило посольство."Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма", - добавляется в заявлении.Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
https://ria.ru/20240507/estoniya-1944473340.html
https://ria.ru/20240506/estoniya-1944111105.html
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в мире, россия, берлин (город), европа, германия
В мире, Россия, Берлин (город), Европа, Германия
Посольство в ФРГ потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы

Посольство в ФРГ потребовало от Берлина отмены запрета атрибутики ко Дню Победы

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало от властей Берлина полной отмены запрета на демонстрацию 8-9 мая символики, связанной со Днем Победы, говорится в заявлении дипмиссии, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, "георгиевские ленточки", элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет", - говорится в заявлении посольства.
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"Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии", - заявило посольство.
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"Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма", - добавляется в заявлении.
Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
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