https://ria.ru/20240507/orel-1944375804.html

В Орле отменили салют в честь Дня Победы

В Орле отменили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024

В Орле отменили салют в честь Дня Победы

Салют в Орле, запланированный ранее на 9 Мая в честь празднования Дня Победы, проводиться не будет, такое решение принял региональный оперативный штаб в целях... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:51

2024-05-07T12:51

2024-05-07T14:59

общество

орел

орловская область

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274326_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_f7dd764ada71605e6badf1e8b3c91b00.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Салют в Орле, запланированный ранее на 9 Мая в честь празднования Дня Победы, проводиться не будет, такое решение принял региональный оперативный штаб в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Орловской области.Ранее региональные власти сообщали, что парад, фейерверк, народные гулянья и концерты проведут на 9 Мая в Орле. Праздничный фейерверк планировался в двух точках города: на слиянии Оки и Орлика и у культурно-досугового центра "Металлург". Всего для празднования 79-й годовщины Победы намечено более 150 мероприятий, особое внимание уделят соблюдению мер безопасности. "Салюта в Орле не будет, как и по всей стране. Все салюты отменены. Это было решение регионального оперштаба. Принято решение салют не организовывать", — сказали агентству в пресс-службе правительства региона.Собеседник добавил, что решение принято в целях соблюдения мер безопасности. Согласно информации на сайте правительства региона, парад Победы начнется в Орле на площади Ленина 9 мая в 10:00. К празднику также приурочены возложение цветов к воинским мемориалам, акции "Георгиевская ленточка" и "Окна Победы", поздравления участников Великой Отечественной войны, в том числе импровизированные парады перед домами ветеранов, праздничные концерты, фестиваль солдатской кухни и автопробег.

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

орел

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, орел, орловская область, день победы