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В Орле отменили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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12:51 07.05.2024 (обновлено: 14:59 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/orel-1944375804.html
В Орле отменили салют в честь Дня Победы
В Орле отменили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
В Орле отменили салют в честь Дня Победы
Салют в Орле, запланированный ранее на 9 Мая в честь празднования Дня Победы, проводиться не будет, такое решение принял региональный оперативный штаб в целях... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:51
2024-05-07T14:59
общество
орел
орловская область
день победы
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Салют в Орле, запланированный ранее на 9 Мая в честь празднования Дня Победы, проводиться не будет, такое решение принял региональный оперативный штаб в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Орловской области.Ранее региональные власти сообщали, что парад, фейерверк, народные гулянья и концерты проведут на 9 Мая в Орле. Праздничный фейерверк планировался в двух точках города: на слиянии Оки и Орлика и у культурно-досугового центра "Металлург". Всего для празднования 79-й годовщины Победы намечено более 150 мероприятий, особое внимание уделят соблюдению мер безопасности. &quot;Салюта в Орле не будет, как и по всей стране. Все салюты отменены. Это было решение регионального оперштаба. Принято решение салют не организовывать&quot;, — сказали агентству в пресс-службе правительства региона.Собеседник добавил, что решение принято в целях соблюдения мер безопасности. Согласно информации на сайте правительства региона, парад Победы начнется в Орле на площади Ленина 9 мая в 10:00. К празднику также приурочены возложение цветов к воинским мемориалам, акции "Георгиевская ленточка" и "Окна Победы", поздравления участников Великой Отечественной войны, в том числе импровизированные парады перед домами ветеранов, праздничные концерты, фестиваль солдатской кухни и автопробег.
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общество, орел, орловская область, день победы
Общество, Орел, Орловская область, День Победы
В Орле отменили салют в честь Дня Победы

В Орле в целях безопасности отменили салют 9 Мая в честь Дня Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на город Орел
Вид на город Орел - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Салют в Орле, запланированный ранее на 9 Мая в честь празднования Дня Победы, проводиться не будет, такое решение принял региональный оперативный штаб в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Орловской области.
Ранее региональные власти сообщали, что парад, фейерверк, народные гулянья и концерты проведут на 9 Мая в Орле. Праздничный фейерверк планировался в двух точках города: на слиянии Оки и Орлика и у культурно-досугового центра "Металлург". Всего для празднования 79-й годовщины Победы намечено более 150 мероприятий, особое внимание уделят соблюдению мер безопасности.
«

"Салюта в Орле не будет, как и по всей стране. Все салюты отменены. Это было решение регионального оперштаба. Принято решение салют не организовывать", — сказали агентству в пресс-службе правительства региона.

Собеседник добавил, что решение принято в целях соблюдения мер безопасности.
Согласно информации на сайте правительства региона, парад Победы начнется в Орле на площади Ленина 9 мая в 10:00. К празднику также приурочены возложение цветов к воинским мемориалам, акции "Георгиевская ленточка" и "Окна Победы", поздравления участников Великой Отечественной войны, в том числе импровизированные парады перед домами ветеранов, праздничные концерты, фестиваль солдатской кухни и автопробег.
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