https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944397129.html
Египет осудил военные операции Израиля в Рафахе
Египет осудил военные операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 07.05.2024
Египет осудил военные операции Израиля в Рафахе
Египет осуждает военные операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении МИД арабской республики. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:40
2024-05-07T13:40
2024-05-07T13:40
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египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Египет осуждает военные операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении МИД арабской республики. "Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет самым решительным образом осуждает израильские военные операции в палестинском городе Рафах и установленный в результате этого контроль Израиля над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта Рафах", - говорится в заявлении. Согласно тексту заявления, Каир рассматривает действия Израиля в качестве опасной эскалации, угрожающей жизням более миллиона палестинцев, которые зависят от погранперехода Рафах, "являющегося главной дорогой жизни в секторе Газа". "Арабская Республика Египет призвала израильскую сторону проявить максимальную сдержанность и воздержаться от политики балансирования на грани войны, имеющей далекие последствия, способные поставить под угрозу судьбу напряженных усилий, предпринимаемых для достижения устойчивого перемирия в секторе Газа", - приводится в тексте коммюнике. В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора. Издание Haaretz со ссылкой на израильскую армию сообщило, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240506/rafakh-1944083078.html
https://ria.ru/20240217/egipet-1927898649.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Египет осудил военные операции Израиля в Рафахе
МИД Египта осудил военные операции Израиля в Рафахе на юге сектора Газа
ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Египет осуждает военные операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении МИД арабской республики.
"Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет самым решительным образом осуждает израильские военные операции в палестинском городе Рафах и установленный в результате этого контроль Израиля над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта Рафах", - говорится в заявлении.
Согласно тексту заявления, Каир рассматривает действия Израиля в качестве опасной эскалации, угрожающей жизням более миллиона палестинцев, которые зависят от погранперехода Рафах, "являющегося главной дорогой жизни в секторе Газа".
"Арабская Республика Египет призвала израильскую сторону проявить максимальную сдержанность и воздержаться от политики балансирования на грани войны, имеющей далекие последствия, способные поставить под угрозу судьбу напряженных усилий, предпринимаемых для достижения устойчивого перемирия в секторе Газа", - приводится в тексте коммюнике.
В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора. Издание Haaretz со ссылкой на израильскую армию сообщило, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.