https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html

Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха - РИА Новости, 07.05.2024

Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:02

2024-05-07T09:02

2024-05-07T11:03

рафах (провинция)

в мире

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944311653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e9617f1ec1cc40f8b1a37704b66feda.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — говорится в публикации.Военные сообщили об уничтожении около 20 палестинских радикалов.ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться."Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции", — добавили военные.Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. В армии подчеркнули, что операция началась после получения разведывательной информации о том, что ХАМАС использовал территорию КПП в своих целях. В пресс-службе напомнили, что в воскресенье из этого района радикалы обстреляли из минометов КПП "Керем-Шалом", убив четырех бойцов ЦАХАЛ.Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором она планируется.В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

https://ria.ru/20240308/vtorzhenie-1931912359.html

рафах (провинция)

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вход танков на территорию КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом Вход танков на территорию КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом 2024-05-07T09:02 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафах (провинция), в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас