Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 07.05.2024 (обновлено: 11:03 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха - РИА Новости, 07.05.2024
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха
В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:02
2024-05-07T11:03
рафах (провинция)
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944311653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e9617f1ec1cc40f8b1a37704b66feda.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных &lt;...&gt; с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — говорится в публикации.Военные сообщили об уничтожении около 20 палестинских радикалов.ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться."Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции", — добавили военные.Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. В армии подчеркнули, что операция началась после получения разведывательной информации о том, что ХАМАС использовал территорию КПП в своих целях. В пресс-службе напомнили, что в воскресенье из этого района радикалы обстреляли из минометов КПП "Керем-Шалом", убив четырех бойцов ЦАХАЛ.Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором она планируется.В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html
https://ria.ru/20240308/vtorzhenie-1931912359.html
рафах (провинция)
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вход танков на территорию КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом
Вход танков на территорию КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом
2024-05-07T09:02
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944311653_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1141f8d93f5925e6748934cc6dd3bda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафах (провинция), в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Рафах (провинция), В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

ЦАХАЛ заявил о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — говорится в публикации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Военные сообщили об уничтожении около 20 палестинских радикалов.
ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.
«
"Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции", — добавили военные.
Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. В армии подчеркнули, что операция началась после получения разведывательной информации о том, что ХАМАС использовал территорию КПП в своих целях. В пресс-службе напомнили, что в воскресенье из этого района радикалы обстреляли из минометов КПП "Керем-Шалом", убив четырех бойцов ЦАХАЛ.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля
Вчера, 11:34
Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.
Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором она планируется.
В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Вторжение в Рафах нанесет удар по карьере Нетаньяху
8 марта, 15:44
 
Рафах (провинция)В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала