Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха
ЦАХАЛ заявил о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — говорится в публикации.
Военные сообщили об уничтожении около 20 палестинских радикалов.
ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.
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"Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции", — добавили военные.
Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. В армии подчеркнули, что операция началась после получения разведывательной информации о том, что ХАМАС использовал территорию КПП в своих целях. В пресс-службе напомнили, что в воскресенье из этого района радикалы обстреляли из минометов КПП "Керем-Шалом", убив четырех бойцов ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.
Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.
В Москве заявляют, что урегулирование между Израилем и Палестиной возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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