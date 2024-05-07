В Брилевке в Херсонской области зажгли Вечный огонь у памятника воинам
В поселке Брилевка Алешкинского округа зажгли Вечный огонь у памятника воинам
© Фото : пресс-служба администрации Алешкинского муниципального округаТоржественная церемония зажжения Вечного огня у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Брилевке Алешкинского округа Херсонской области
Торжественная церемония зажжения Вечного огня у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Брилевке Алешкинского округа Херсонской области
БРИЛЕВКА, 7 мая - РИА Новости. В посёлке Брилёвка Алёшкинского округа зажгли Вечный огонь у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.
"Этот Вечный огонь - еще один символ подвига нашего народа над нацизмом, его стойкости и мужества и напоминание молодому поколению о том, сколько наших земляков отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, за их будущее", - сказал глава округа Руслан Хоменко.
В Петербурге на День Победы состоятся военный парад и салют
23 апреля, 12:54
В торжественной церемонии зажжения Вечного огня также принял участие представитель Калининградской области, шефа-региона Алёшкинского округа, Дмитрий Успинский. Калинградская область помогала в восстановлении Вечного огня и памятника воинам павшим в годы Великой Отечественной войны.
"Мы зажигаем этот огонь в память о тех кто отдал свои жизни ради нашего будущего и мирного неба над головой. Пусть память о их подвигах будет вечной", - заявил Успинский.
Работы по восстановлению Вечного огня в Брилевке начались в прошлого месяца. Благодаря Калининградской области к нему подвели газопровод и смонтировали газоиспользующее оборудование, сообщили в администрации.
Решение, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.