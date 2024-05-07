https://ria.ru/20240507/ogon-1944530331.html

В Брилевке в Херсонской области зажгли Вечный огонь у памятника воинам

В Брилевке в Херсонской области зажгли Вечный огонь у памятника воинам - РИА Новости, 07.05.2024

В Брилевке в Херсонской области зажгли Вечный огонь у памятника воинам

В посёлке Брилёвка Алёшкинского округа зажгли Вечный огонь у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:50

2024-05-07T20:50

2024-05-07T21:23

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БРИЛЕВКА, 7 мая - РИА Новости. В посёлке Брилёвка Алёшкинского округа зажгли Вечный огонь у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. "Этот Вечный огонь - еще один символ подвига нашего народа над нацизмом, его стойкости и мужества и напоминание молодому поколению о том, сколько наших земляков отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, за их будущее", - сказал глава округа Руслан Хоменко. В торжественной церемонии зажжения Вечного огня также принял участие представитель Калининградской области, шефа-региона Алёшкинского округа, Дмитрий Успинский. Калинградская область помогала в восстановлении Вечного огня и памятника воинам павшим в годы Великой Отечественной войны. "Мы зажигаем этот огонь в память о тех кто отдал свои жизни ради нашего будущего и мирного неба над головой. Пусть память о их подвигах будет вечной", - заявил Успинский. Работы по восстановлению Вечного огня в Брилевке начались в прошлого месяца. Благодаря Калининградской области к нему подвели газопровод и смонтировали газоиспользующее оборудование, сообщили в администрации. Решение, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240423/peterburg-1941748839.html

https://ria.ru/20240503/biryukov-1943673047.html

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общество, калининградская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, день победы