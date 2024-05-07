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Украинские войска обстреляли Светлодарск из РСЗО - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 07.05.2024 (обновлено: 22:48 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944544219.html
Украинские войска обстреляли Светлодарск из РСЗО
Украинские войска обстреляли Светлодарск из РСЗО - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские войска обстреляли Светлодарск из РСЗО
Украинские войска в 22.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:43
2024-05-07T22:48
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Светлодарск: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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светлодарск
донецкая народная республика
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светлодарск, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Донецк
Украинские войска обстреляли Светлодарск из РСЗО

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет по Светлодарску из РСЗО

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Светлодарск: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияДонецк
 
 
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