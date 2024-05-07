https://ria.ru/20240507/obstrel-1944521331.html

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 07.05.2024

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:50

2024-05-07T19:50

2024-05-07T19:51

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.Кроме того, ВСУ с 16.55 по 19.20 выпустили 13 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944405918.html

https://ria.ru/20240507/mina-1944471848.html

донецк

петровский район

горловка

россия

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика