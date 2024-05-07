https://ria.ru/20240507/obstrel-1944345514.html
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило во вторник... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:46
2024-05-07T11:46
2024-05-07T11:46
донецк
горловка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…. 8:50 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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Донецк, Горловка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости.
Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило во вторник представительство ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…. 8:50 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.