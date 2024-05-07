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Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник
Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:26
2024-05-07T10:26
2024-05-07T10:26
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА киевских боевиков в населенном пункте Алешки мирный житель получил ранения", - сказал он. Кроме того, по его словам, за сутки ВСУ 41 раз обстреляли из артиллерии левобережье Днепра. Под обстрелы попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Песчановка, Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
херсонская область
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Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник
Один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ по Алешкам в Херсонской области