https://ria.ru/20240507/obstrel-1944309727.html

Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник

Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024

Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник

Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:26

2024-05-07T10:26

2024-05-07T10:26

херсонская область

новая каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА киевских боевиков в населенном пункте Алешки мирный житель получил ранения", - сказал он. Кроме того, по его словам, за сутки ВСУ 41 раз обстреляли из артиллерии левобережье Днепра. Под обстрелы попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Песчановка, Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.

https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка