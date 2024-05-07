Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944309727.html
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник
Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:26
2024-05-07T10:26
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА киевских боевиков в населенном пункте Алешки мирный житель получил ранения", - сказал он. Кроме того, по его словам, за сутки ВСУ 41 раз обстреляли из артиллерии левобережье Днепра. Под обстрелы попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Песчановка, Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка
Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка
Украинский дрон атаковал Херсонскую область, сообщил источник

Один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ по Алешкам в Херсонской области

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Житель населенного пункта Алешки в Херсонской области получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского дрона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА киевских боевиков в населенном пункте Алешки мирный житель получил ранения", - сказал он.
Кроме того, по его словам, за сутки ВСУ 41 раз обстреляли из артиллерии левобережье Днепра. Под обстрелы попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Песчановка, Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.
Последствия удара украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду в село Бабино Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
4 апреля, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествияКаховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала