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ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных

ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных - РИА Новости, 07.05.2024

ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных

Палестинское движение "ХАМАС" на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 50... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:20

2024-05-07T00:20

2024-05-07T00:46

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Палестинское движение "ХАМАС" на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 50 заключенных, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. "ХАМАС освобождает всех выживших израильских женщин-солдат, Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (30 пожизненно-заключённых, 20 приговоров) из списков, предоставленных ХАМАС", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231028/khamas-1905899821.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году