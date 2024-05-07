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ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных - РИА Новости, 07.05.2024
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00:20 07.05.2024 (обновлено: 00:46 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/obmen-1944270020.html
ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных
ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных - РИА Новости, 07.05.2024
ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных
Палестинское движение "ХАМАС" на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 50... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:20
2024-05-07T00:46
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Палестинское движение "ХАМАС" на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 50 заключенных, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. "ХАМАС освобождает всех выживших израильских женщин-солдат, Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (30 пожизненно-заключённых, 20 приговоров) из списков, предоставленных ХАМАС", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231028/khamas-1905899821.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных

ХАМАС готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Палестинское движение "ХАМАС" на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 50 заключенных, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"ХАМАС освобождает всех выживших израильских женщин-солдат, Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (30 пожизненно-заключённых, 20 приговоров) из списков, предоставленных ХАМАС", - говорится в документе.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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