https://ria.ru/20240507/npz-1944451023.html

Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт

Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт - РИА Новости, 07.05.2024

Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:05

2024-05-07T16:05

2024-05-07T17:21

экономика

дальний восток

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42749/49/427494977_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_4d14815bbc764c0fbce43de941c5f32d.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива. Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже. "Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти") расположен в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Это один из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", по отводу, введенному в эксплуатацию в 2019 году.

https://ria.ru/20240419/khabirov-1940943310.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, дальний восток, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)