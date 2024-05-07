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Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт - РИА Новости, 07.05.2024
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16:05 07.05.2024 (обновлено: 17:21 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/npz-1944451023.html
Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт
Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт - РИА Новости, 07.05.2024
Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:05
2024-05-07T17:21
экономика
дальний восток
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива. Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже. "Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти") расположен в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Это один из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", по отводу, введенному в эксплуатацию в 2019 году.
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экономика, дальний восток, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Комсомольский НПЗ выведут на плановый ремонт

Минэнерго объявило о выводе Комсомольского НПЗ на плановый ремонт

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКомсомольский нефтеперерабатывающий завод
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива. Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже.
"Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.
Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти") расположен в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Это один из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", по отводу, введенному в эксплуатацию в 2019 году.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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