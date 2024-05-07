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В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей - РИА Новости, 07.05.2024
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10:04 07.05.2024 (обновлено: 12:27 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/novgorod-1944306068.html
В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей - РИА Новости, 07.05.2024
В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
Прокуратура Новгородской области начала проверку сообщений, что второклассник с ножом вымогал деньги у школьников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:04
2024-05-07T12:27
происшествия
великий новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области начала проверку сообщений, что второклассник с ножом вымогал деньги у школьников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. &quot;Предварительно установлено, что на улице Менделеева в городе Великий Новгород второклассник, угрожая и используя нож, вымогал денежные средства у детей&quot;, — говорится в релизе.Известно, что родители одного из пострадавших обращались к участковому, но он не отреагировал.Прокуратура изучит, в каких условиях живет семья малолетнего вымогателя, как его воспитывают, оценит работу органов системы профилактики и участкового.Региональное управление Следственного комитета также начало проверку.
https://ria.ru/20240223/kuban-1929154640.html
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происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей

Прокуратура проверит сообщения о второкласснике-вымогателе с ножом в Новгороде

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области начала проверку сообщений, что второклассник с ножом вымогал деньги у школьников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«

"Предварительно установлено, что на улице Менделеева в городе Великий Новгород второклассник, угрожая и используя нож, вымогал денежные средства у детей", — говорится в релизе.

Известно, что родители одного из пострадавших обращались к участковому, но он не отреагировал.
Прокуратура изучит, в каких условиях живет семья малолетнего вымогателя, как его воспитывают, оценит работу органов системы профилактики и участкового.
Региональное управление Следственного комитета также начало проверку.
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ПроисшествияВеликий НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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