https://ria.ru/20240507/novgorod-1944306068.html

В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей

В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей - РИА Новости, 07.05.2024

В Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей

Прокуратура Новгородской области начала проверку сообщений, что второклассник с ножом вымогал деньги у школьников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:04

2024-05-07T10:04

2024-05-07T12:27

происшествия

великий новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области начала проверку сообщений, что второклассник с ножом вымогал деньги у школьников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что на улице Менделеева в городе Великий Новгород второклассник, угрожая и используя нож, вымогал денежные средства у детей", — говорится в релизе.Известно, что родители одного из пострадавших обращались к участковому, но он не отреагировал.Прокуратура изучит, в каких условиях живет семья малолетнего вымогателя, как его воспитывают, оценит работу органов системы профилактики и участкового.Региональное управление Следственного комитета также начало проверку.

https://ria.ru/20240223/kuban-1929154640.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)