"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
The Guardian: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов
© AP Photo / Susan WalshПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время встречи в Лондоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Великобритания до сих пор приобретает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций. Юридические лазейки позволяют сохранять выгодного экспортера, не теряя лица. Зачем принимать закон, который никто не собирался соблюдать, — разбиралось РИА Новости.
Все легально
В прошлом году англичане ввели полный запрет на импорт нефти из России, однако тут же придумали, как его обойти.
© РИА Новости / Жанна Манукян | Перейти в медиабанкОчередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Официально, конечно, никаких сделок не было. Однако, согласно правительственным данным, в 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда долларов,) а Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. В 2021-м британские закупки у этих стран оценивалась в 434,2 миллиона фунтов. Оборот только с Пекином вырос на 24%.
По подсчетам общественной организации Global Witness, в страну попало 5,2 миллиона баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья, пишет The Guardian. Дело в том, что нефть, переработанная за пределами России, под санкции уже не попадает.
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Международная неправительственная организация Global Witness называет это отмыванием денег и настаивает на прекращении такой практики. "В результате за год Кремль заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не сомневайтесь, пока правительство не закроет лазейку, Британия продолжит помогать России оплачивать ее войну с Украиной", — заявила представитель Global Witness Лейла Стенли.
Оказали услугу
Но отказываться от выгодной схемы не спешат. Формально санкции соблюдаются, пришлось даже увеличить на 60% экспорт сырой нефти из "авторитарных нефтегосударств" — Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, указывает The Guardian.
© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
В то же время поставки из Китая выросли более чем в 20 раз — с 30 миллионов фунтов стерлингов в 2021-м до 395 в 2022-м и 663 в 2023-м. Из Турции — в 33 раза, с 1,8 миллиона в 2021-м до 60 в 2023-м. А больше всех доходы у Индии: в 2021-м было 402 миллиона, теперь — 1,8 миллиарда (2022 год) и 1,5 миллиарда (2023 год).
На обвинения в маскировке российских нефтепродуктов в Дели отвечают: оказали миру неоценимую услугу. "Благодаря Индии удалось смягчить ситуацию на нефтяных рынках. Как следствие, мы фактически справились с глобальной инфляцией. Так что люди должны сказать нам спасибо", — объяснил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
Эксперты напоминают: подсанкционная нефть торгуется с дисконтом. А вопрос перепродажи каждая страна решает самостоятельно.
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Цель проста
Не только Великобритания обходит собственные санкции. Дизель из российского сырья распространен по всей Европе, и даже американские сенаторы признаются, что нефть с турецкого завода в Дертиоле могла оказаться на военных кораблях США, отмечает The Guardian.
"Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", — уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Реальный отказ от российской нефти привел бы к "космическим" ценам и проблемам для всего мира. Задачи убить нашу добычу никогда не стояло, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
В 2022-м на одних опасениях ее потерять котировки взлетели до 140 долларов за баррель. "Наш ресурс все равно должен был присутствовать в глобальном энергетическом балансе, поэтому и сохранили возможность вторичной закупки. Целью ставили сокращение российских доходов посредством ценового потолка и санкций", — уточняет эксперт.
Успешность же выполнения этих планов под большим вопросом. Российские эксперты не согласны с западными подсчетами. Из 2,2 миллиарда фунтов стерлингов Москва получила гораздо больше половины. По самым пессимистичным оценкам, потери могли составить лишь 20%.