Рейтинг@Mail.ru
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.05.2024 (обновлено: 08:03 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/neft-1943470176.html
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов - РИА Новости, 07.05.2024
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов
Великобритания до сих пор приобретает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций. Юридические лазейки позволяют сохранять выгодного экспортера, РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:00
2024-05-07T08:03
экономика
цены на нефть
великобритания
сша
индия
турция
global witness
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883357514_843:753:2484:1676_1920x0_80_0_0_efd37caa2373f406e5fbd1dd40436dd2.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Великобритания до сих пор приобретает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций. Юридические лазейки позволяют сохранять выгодного экспортера, не теряя лица. Зачем принимать закон, который никто не собирался соблюдать, — разбиралось РИА Новости.Все легальноВ прошлом году англичане ввели полный запрет на импорт нефти из России, однако тут же придумали, как его обойти. Официально, конечно, никаких сделок не было. Однако, согласно правительственным данным, в 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда долларов,) а Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. В 2021-м британские закупки у этих стран оценивалась в 434,2 миллиона фунтов. Оборот только с Пекином вырос на 24%.По подсчетам общественной организации Global Witness, в страну попало 5,2 миллиона баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья, пишет The Guardian. Дело в том, что нефть, переработанная за пределами России, под санкции уже не попадает.Международная неправительственная организация Global Witness называет это отмыванием денег и настаивает на прекращении такой практики. "В результате за год Кремль заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не сомневайтесь, пока правительство не закроет лазейку, Британия продолжит помогать России оплачивать ее войну с Украиной", — заявила представитель Global Witness Лейла Стенли.Оказали услугуНо отказываться от выгодной схемы не спешат. Формально санкции соблюдаются, пришлось даже увеличить на 60% экспорт сырой нефти из "авторитарных нефтегосударств" — Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, указывает The Guardian.В то же время поставки из Китая выросли более чем в 20 раз — с 30 миллионов фунтов стерлингов в 2021-м до 395 в 2022-м и 663 в 2023-м. Из Турции — в 33 раза, с 1,8 миллиона в 2021-м до 60 в 2023-м. А больше всех доходы у Индии: в 2021-м было 402 миллиона, теперь — 1,8 миллиарда (2022 год) и 1,5 миллиарда (2023 год).На обвинения в маскировке российских нефтепродуктов в Дели отвечают: оказали миру неоценимую услугу. "Благодаря Индии удалось смягчить ситуацию на нефтяных рынках. Как следствие, мы фактически справились с глобальной инфляцией. Так что люди должны сказать нам спасибо", — объяснил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.Эксперты напоминают: подсанкционная нефть торгуется с дисконтом. А вопрос перепродажи каждая страна решает самостоятельно.Цель простаНе только Великобритания обходит собственные санкции. Дизель из российского сырья распространен по всей Европе, и даже американские сенаторы признаются, что нефть с турецкого завода в Дертиоле могла оказаться на военных кораблях США, отмечает The Guardian."Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", — уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Реальный отказ от российской нефти привел бы к "космическим" ценам и проблемам для всего мира. Задачи убить нашу добычу никогда не стояло, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.В 2022-м на одних опасениях ее потерять котировки взлетели до 140 долларов за баррель. "Наш ресурс все равно должен был присутствовать в глобальном энергетическом балансе, поэтому и сохранили возможность вторичной закупки. Целью ставили сокращение российских доходов посредством ценового потолка и санкций", — уточняет эксперт.Успешность же выполнения этих планов под большим вопросом. Российские эксперты не согласны с западными подсчетами. Из 2,2 миллиарда фунтов стерлингов Москва получила гораздо больше половины. По самым пессимистичным оценкам, потери могли составить лишь 20%.
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html
великобритания
сша
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883357514_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d2325361f730faef211a310c7b0a7679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, великобритания, сша, индия, турция, global witness
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, США, Индия, Турция, Global Witness
"Это не считается". Запад продолжает платить России миллиарды фунтов

The Guardian: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов

© AP Photo / Susan WalshПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время встречи в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Великобритания до сих пор приобретает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций. Юридические лазейки позволяют сохранять выгодного экспортера, не теряя лица. Зачем принимать закон, который никто не собирался соблюдать, — разбиралось РИА Новости.

Все легально

В прошлом году англичане ввели полный запрет на импорт нефти из России, однако тут же придумали, как его обойти.
© РИА Новости / Жанна Манукян | Перейти в медиабанкОчередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в медиабанк
Очередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Официально, конечно, никаких сделок не было. Однако, согласно правительственным данным, в 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда долларов,) а Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. В 2021-м британские закупки у этих стран оценивалась в 434,2 миллиона фунтов. Оборот только с Пекином вырос на 24%.
По подсчетам общественной организации Global Witness, в страну попало 5,2 миллиона баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья, пишет The Guardian. Дело в том, что нефть, переработанная за пределами России, под санкции уже не попадает.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать
13 ноября 2023, 08:00
Международная неправительственная организация Global Witness называет это отмыванием денег и настаивает на прекращении такой практики. "В результате за год Кремль заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не сомневайтесь, пока правительство не закроет лазейку, Британия продолжит помогать России оплачивать ее войну с Украиной", — заявила представитель Global Witness Лейла Стенли.

Оказали услугу

Но отказываться от выгодной схемы не спешат. Формально санкции соблюдаются, пришлось даже увеличить на 60% экспорт сырой нефти из "авторитарных нефтегосударств" — Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, указывает The Guardian.
© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
В то же время поставки из Китая выросли более чем в 20 раз — с 30 миллионов фунтов стерлингов в 2021-м до 395 в 2022-м и 663 в 2023-м. Из Турции — в 33 раза, с 1,8 миллиона в 2021-м до 60 в 2023-м. А больше всех доходы у Индии: в 2021-м было 402 миллиона, теперь — 1,8 миллиарда (2022 год) и 1,5 миллиарда (2023 год).
На обвинения в маскировке российских нефтепродуктов в Дели отвечают: оказали миру неоценимую услугу. "Благодаря Индии удалось смягчить ситуацию на нефтяных рынках. Как следствие, мы фактически справились с глобальной инфляцией. Так что люди должны сказать нам спасибо", — объяснил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
Эксперты напоминают: подсанкционная нефть торгуется с дисконтом. А вопрос перепродажи каждая страна решает самостоятельно.
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
После нас хоть потоп. Американцы подсчитывают убытки от политики Байдена
10 декабря 2023, 08:00

Цель проста

Не только Великобритания обходит собственные санкции. Дизель из российского сырья распространен по всей Европе, и даже американские сенаторы признаются, что нефть с турецкого завода в Дертиоле могла оказаться на военных кораблях США, отмечает The Guardian.
"Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", — уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Реальный отказ от российской нефти привел бы к "космическим" ценам и проблемам для всего мира. Задачи убить нашу добычу никогда не стояло, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Рабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
В 2022-м на одних опасениях ее потерять котировки взлетели до 140 долларов за баррель. "Наш ресурс все равно должен был присутствовать в глобальном энергетическом балансе, поэтому и сохранили возможность вторичной закупки. Целью ставили сокращение российских доходов посредством ценового потолка и санкций", — уточняет эксперт.
Успешность же выполнения этих планов под большим вопросом. Российские эксперты не согласны с западными подсчетами. Из 2,2 миллиарда фунтов стерлингов Москва получила гораздо больше половины. По самым пессимистичным оценкам, потери могли составить лишь 20%.
 
ЭкономикаЦены на нефтьВеликобританияСШАИндияТурцияGlobal Witness
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала