https://ria.ru/20240507/nauka-1944544102.html
Путин представят идеи о включении РЦНИ и издательства "Наука" в РАН
Путин представят идеи о включении РЦНИ и издательства "Наука" в РАН - РИА Новости, 07.05.2024
Путин представят идеи о включении РЦНИ и издательства "Наука" в РАН
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении "Российского центра научной информации" и издательства "Наука" в структуру РАН,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:42
2024-05-07T22:42
2024-05-07T22:59
российская академия наук
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий красников
наука
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении "Российского центра научной информации" и издательства "Наука" в структуру РАН, соответствующий перечень поручений по итогам мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук":.. представить предложения о включении в структуру федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" федеральных государственных бюджетных учреждений "Российский центр научной информации" и "Издательство "Наука" в целях развития редакционно-издательской деятельности...", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения – 1 июля 2024 года. Ответственным назначен исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.
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российская академия наук, россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, наука
Российская академия наук, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Наука
Путин представят идеи о включении РЦНИ и издательства "Наука" в РАН
Путин до 1 июля представят идеи о включении РЦНИ и издательства "Наука" в РАН