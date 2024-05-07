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"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/nato-1944423090.html
"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России
"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России - РИА Новости, 07.05.2024
"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России
Западные страны могут перебросить своих военных на Украину и впоследствии объединить их в силы НАТО, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:51
2024-05-07T14:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
эммануэль макрон
джо байден
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны могут перебросить своих военных на Украину и впоследствии объединить их в силы НАТО, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них, тогда эти 60 тысяч можно мгновенно преобразовать в силы НАТО в рамках 4 статьи — и вот уже войска альянса оказываются на территории Западной Украины", — отметил он.По словам бывшего военного, западные страны знают, что Украина находится на грани краха. Они понимают, что все кончено и единственный шанс, который у них есть сейчас, это привлечь альянс.Экс-разведчик пояснил, что проблема такого сценария заключатся в том, что Москва не будет играть по этим правилам. Она уже предупредила, что первые французские военные, зашедшие в зону СВО, станут законной целью."Теперь Джо Байдену придется решать, хочет ли он пожертвовать Америкой, потому что обратного пути не будет, если он выпустит ракету по России, чтобы доказать, что он мужик. Все умрут, вот в чем опасность этого, и это реальная опасность, потому что французы в отчаянии", — резюмировал Риттер.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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украина, россия, москва, эммануэль макрон, джо байден, вооруженные силы сша, нато, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Вооруженные силы США, НАТО, Скотт Риттер
"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России

Риттер: Запад может перебросить военных и объединить их в силы НАТО на Украине

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны могут перебросить своих военных на Украину и впоследствии объединить их в силы НАТО, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них, тогда эти 60 тысяч можно мгновенно преобразовать в силы НАТО в рамках 4 статьи — и вот уже войска альянса оказываются на территории Западной Украины", — отметил он.
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По словам бывшего военного, западные страны знают, что Украина находится на грани краха. Они понимают, что все кончено и единственный шанс, который у них есть сейчас, это привлечь альянс.
Экс-разведчик пояснил, что проблема такого сценария заключатся в том, что Москва не будет играть по этим правилам. Она уже предупредила, что первые французские военные, зашедшие в зону СВО, станут законной целью.
"Теперь Джо Байдену придется решать, хочет ли он пожертвовать Америкой, потому что обратного пути не будет, если он выпустит ракету по России, чтобы доказать, что он мужик. Все умрут, вот в чем опасность этого, и это реальная опасность, потому что французы в отчаянии", — резюмировал Риттер.
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На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
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"Все подходы заминированы". Что творится на самом горячем участке фронта
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваЭммануэль МакронДжо БайденВооруженные силы СШАНАТОСкотт Риттер
 
 
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