https://ria.ru/20240507/nato-1944423090.html

"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России

"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России - РИА Новости, 07.05.2024

"Все умрут". В США заговорили о тайной операции против России

Западные страны могут перебросить своих военных на Украину и впоследствии объединить их в силы НАТО, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:51

2024-05-07T14:51

2024-05-07T14:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

эммануэль макрон

джо байден

вооруженные силы сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны могут перебросить своих военных на Украину и впоследствии объединить их в силы НАТО, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них, тогда эти 60 тысяч можно мгновенно преобразовать в силы НАТО в рамках 4 статьи — и вот уже войска альянса оказываются на территории Западной Украины", — отметил он.По словам бывшего военного, западные страны знают, что Украина находится на грани краха. Они понимают, что все кончено и единственный шанс, который у них есть сейчас, это привлечь альянс.Экс-разведчик пояснил, что проблема такого сценария заключатся в том, что Москва не будет играть по этим правилам. Она уже предупредила, что первые французские военные, зашедшие в зону СВО, станут законной целью."Теперь Джо Байдену придется решать, хочет ли он пожертвовать Америкой, потому что обратного пути не будет, если он выпустит ракету по России, чтобы доказать, что он мужик. Все умрут, вот в чем опасность этого, и это реальная опасность, потому что французы в отчаянии", — резюмировал Риттер.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, эммануэль макрон, джо байден, вооруженные силы сша, нато, скотт риттер