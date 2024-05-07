https://ria.ru/20240507/nagrada-1944481116.html
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit - РИА Новости, 07.05.2024
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, которого американский Минюст обвинил в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:40
2024-05-07T17:40
2024-05-07T18:01
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, которого американский Минюст обвинил в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает ведомство. "Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", - сообщает минюст. Хорошева обвиняют в том, что он в сентябре 2019 года создал и до мая 2024 года руководил группировкой хакеров-вымогателей, которая атаковала более 2,5 тысячи жертв в 120 странах, получив не менее 500 млн долларов в качестве выкупа, информирует ведомство. "Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", - сообщает минюст. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
https://ria.ru/20240507/khoroshev-1944478092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, воронеж, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Воронеж, Государственный департамент США
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
США пообещали 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве по делу LockBit