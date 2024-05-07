Рейтинг@Mail.ru
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 07.05.2024 (обновлено: 18:01 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/nagrada-1944481116.html
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit - РИА Новости, 07.05.2024
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, которого американский Минюст обвинил в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:40
2024-05-07T18:01
в мире
сша
великобритания
воронеж
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944482876_0:186:844:660_1920x0_80_0_0_5004195c39bfb9eb42004f39e16a4ee3.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, которого американский Минюст обвинил в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает ведомство. "Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", - сообщает минюст. Хорошева обвиняют в том, что он в сентябре 2019 года создал и до мая 2024 года руководил группировкой хакеров-вымогателей, которая атаковала более 2,5 тысячи жертв в 120 странах, получив не менее 500 млн долларов в качестве выкупа, информирует ведомство. "Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", - сообщает минюст. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
https://ria.ru/20240507/khoroshev-1944478092.html
сша
великобритания
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944482876_0:107:844:739_1920x0_80_0_0_0e02ead1a431f5c2855289ff2608d0c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, воронеж, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Воронеж, Государственный департамент США
США объявили награду за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit

США пообещали 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве по делу LockBit

© Фото : National Crime Agency / Crown CopyrightДмитрий Хорошев
Дмитрий Хорошев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : National Crime Agency / Crown Copyright
Дмитрий Хорошев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США объявили о награде в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, которого американский Минюст обвинил в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает ведомство.
"Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", - сообщает минюст.
Хорошева обвиняют в том, что он в сентябре 2019 года создал и до мая 2024 года руководил группировкой хакеров-вымогателей, которая атаковала более 2,5 тысячи жертв в 120 странах, получив не менее 500 млн долларов в качестве выкупа, информирует ведомство.
«
"Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", - сообщает минюст.
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
Дмитрий Хорошев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева
Вчера, 17:33
 
В миреСШАВеликобританияВоронежГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала