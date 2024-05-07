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Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды
Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды - РИА Новости, 07.05.2024
Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды
Резкое похолодание и снег с дождём не сказались на движении поездов в Московском узле, электрички курсируют штатно, сообщили РИА Новости в Московской железной... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:44
2024-05-07T07:44
2024-05-07T07:53
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Резкое похолодание и снег с дождём не сказались на движении поездов в Московском узле, электрички курсируют штатно, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)."Резкое похолодание и снег с дождём не повлияли на движение поездов в Мосузле. В настоящее время электрички курсируют в штатном режиме", - сообщили в МЖД во вторник.
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москва, ржд
Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды
МЖД: похолодание и снег с дождем не повлияли на движение на московском узле