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Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды

Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды - РИА Новости, 07.05.2024

Электрички в Московском узле ходят штатно на фоне непогоды

Резкое похолодание и снег с дождём не сказались на движении поездов в Московском узле, электрички курсируют штатно, сообщили РИА Новости в Московской железной... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:44

2024-05-07T07:44

2024-05-07T07:53

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Резкое похолодание и снег с дождём не сказались на движении поездов в Московском узле, электрички курсируют штатно, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)."Резкое похолодание и снег с дождём не повлияли на движение поездов в Мосузле. В настоящее время электрички курсируют в штатном режиме", - сообщили в МЖД во вторник.

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