https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html

Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году

Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, следует из его указа "О... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:09

2024-05-07T19:09

2024-05-07T22:50

общество

россия

владимир путин

мрот

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, следует из его указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который доступен на сайте Кремля."Установить <...> обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц", — подчеркивается в документе.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процентов до 19 242 рублей.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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общество, россия, владимир путин, мрот