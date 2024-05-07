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Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 07.05.2024
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19:09 07.05.2024 (обновлено: 22:50 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, следует из его указа "О... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:09
2024-05-07T22:50
общество
россия
владимир путин
мрот
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, следует из его указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который доступен на сайте Кремля."Установить &lt;...&gt; обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц", — подчеркивается в документе.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процентов до 19 242 рублей.
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общество, россия, владимир путин, мрот
Общество, Россия, Владимир Путин, МРОТ
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году

Путин поручил увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, следует из его указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который доступен на сайте Кремля.
"Установить <...> обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц", — подчеркивается в документе.
В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процентов до 19 242 рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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