https://ria.ru/20240507/molodezh-1944521961.html

Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России

Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России

К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:57

2024-05-07T19:57

2024-05-07T19:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин