https://ria.ru/20240507/molodezh-1944521961.html
Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России
Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России
К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:57
2024-05-07T19:57
2024-05-07T19:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увеличить долю молодежи, верящей в самореализацию в России
Путин: молодежи, верящей в самореализацию в России, должно быть 85 процентов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов", - говорится в документе.