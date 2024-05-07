https://ria.ru/20240507/molodezh-1944512903.html
Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся
Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся
К 2030 году в РФ предполагается создать эффективную систему выявления и поддержки талантливой молодежи для профориентации 100% обучающихся, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:13
2024-05-07T19:13
2024-05-07T21:18
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К 2030 году в РФ предполагается создать эффективную систему выявления и поддержки талантливой молодежи для профориентации 100% обучающихся, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся
Путин поручил создать эффективную систему выявления талантливой молодежи