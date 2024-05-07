https://ria.ru/20240507/molodezh-1944512903.html

Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся

Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил добиться стопроцентной профориентации учащихся

К 2030 году в РФ предполагается создать эффективную систему выявления и поддержки талантливой молодежи для профориентации 100% обучающихся, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:13

2024-05-07T19:13

2024-05-07T21:18

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К 2030 году в РФ предполагается создать эффективную систему выявления и поддержки талантливой молодежи для профориентации 100% обучающихся, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин