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Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина
Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:45
2024-05-07T12:45
2024-05-07T13:01
политика
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где его встретил патриарх Кирилл. Путин поставил свечку и перекрестился, после чего началось богослужение. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина началась в Кремле 7 мая в 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944373619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8e2cb03a4a035d9f0a82454d4281131.jpg
Путин на благодарственном молебне в Благовещенском соборе после инаугурации
Путин после инаугурации и парада Президентского полка посетил благодарственный молебен, который провел патриарх.
2024-05-07T12:45
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Инаугурация Владимира Путина — 2024
Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина
Патриарх Кирилл проводит благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где его встретил патриарх Кирилл.
Путин поставил свечку и перекрестился, после чего началось богослужение.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина началась в Кремле 7 мая в 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.