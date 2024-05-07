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Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина

Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Патриарх Кирилл совершает молебен по случаю инаугурации Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:45

2024-05-07T12:45

2024-05-07T13:01

политика

россия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где его встретил патриарх Кирилл. Путин поставил свечку и перекрестился, после чего началось богослужение. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина началась в Кремле 7 мая в 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на благодарственном молебне в Благовещенском соборе после инаугурации Путин после инаугурации и парада Президентского полка посетил благодарственный молебен, который провел патриарх. 2024-05-07T12:45 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), инаугурация владимира путина — 2024