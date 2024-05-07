https://ria.ru/20240507/miting-1944527854.html

В Тбилиси начался митинг оппозиции против закона об иноагентах

В Тбилиси начался митинг оппозиции против закона об иноагентах - РИА Новости, 07.05.2024

В Тбилиси начался митинг оппозиции против закона об иноагентах

Очередной митинг грузинской оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси у здания парламента страны, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:36

2024-05-07T20:36

2024-05-07T20:36

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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Очередной митинг грузинской оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси у здания парламента страны, передает во вторник корреспондент РИА Новости. На площади перед зданием законодательного собрания вечером вторника собрались несколько сотен человек. В руках они держат флаги Грузии и Евросоюза. В целом акция проходит мирно, протестующие выкрикивают лозунги и дудят в пластмассовые рожки. Некоторые в то же время прямо на митинге играют в мяч или поют песни. Примыкающий к зданию парламента проспект Шота Руставели открыт для проезда, все участники акции уместились на небольшой площади перед зданием законодательного собрания и прилегающем тротуаре. На соседних улицах в патрульных машинах дежурят десятки сотрудников правоохранительных органов. Однако они никак не вмешиваются в происходящее и не контактируют с протестующими. Сегодняшний митинг собрал намного больше людей, чем акции в воскресенье и понедельник. Тогда на площади перед зданием парламента собирались не более сотни человек. Возможно, причина в том, что во вторник в отличие от предыдущих дней в Тбилиси хорошая погода и нет дождя. Согласно сообщениям грузинских СМИ, также акция протеста во вторник прошла в городе Телави. В ближайшие дни оппозиция планирует акции в Боржоми, Батуми, Гори и Зугдиди. Масштабная манифестация в Тбилиси запланирована на 11 мая. Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. По словам главы комитета грузинского парламента по юридическим вопросам Анри Оханашвили, комитет рассмотрит законопроект в третьем чтении 13 мая. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html

https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html

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