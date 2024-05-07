https://ria.ru/20240507/minoborony-1944280706.html
В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ
В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ
Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты ВСУ,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:06
2024-05-07T05:06
2024-05-07T09:49
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты ВСУ, сообщили в Минобороны."Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены", — уточнили в ведомстве.Удары наносил экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение противника выявила разведка с помощью беспилотника. Изучив местность, разведчики установили, что там нет мирных жителей.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек.Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.В середине марта Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ
Танкисты уничтожили в приграничном с Белгородской областью районе "опорники" ВСУ