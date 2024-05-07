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В Вихоревке потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024
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10:48 07.05.2024 (обновлено: 10:53 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/mchs-1944315201.html
В Вихоревке потушили крупный пожар
В Вихоревке потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024
В Вихоревке потушили крупный пожар
Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:48
2024-05-07T10:53
происшествия
вихоревка
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
братский район
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревка", - сказал собеседник агентства.
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вихоревка
иркутская область
россия
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происшествия, вихоревка, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области, братский район
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области, Братский район
В Вихоревке потушили крупный пожар

МЧС: в Братском районе Иркутской области ликвидировали крупный пожар

© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
© Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревка", - сказал собеседник агентства.
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
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ПроисшествияВихоревкаИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской областиБратский район
 
 
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