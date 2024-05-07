https://ria.ru/20240507/mchs-1944315201.html

В Вихоревке потушили крупный пожар

В Вихоревке потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024

В Вихоревке потушили крупный пожар

Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:48

2024-05-07T10:48

2024-05-07T10:53

происшествия

вихоревка

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

братский район

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944237574.html

вихоревка

иркутская область

россия

братский район

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