https://ria.ru/20240507/mchs-1944315201.html
В Вихоревке потушили крупный пожар
В Вихоревке потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024
В Вихоревке потушили крупный пожар
Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:48
2024-05-07T10:48
2024-05-07T10:53
происшествия
вихоревка
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
братский район
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в районе города Вихоревка в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревка", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944237574.html
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Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области, Братский район
В Вихоревке потушили крупный пожар
МЧС: в Братском районе Иркутской области ликвидировали крупный пожар