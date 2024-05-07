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Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление

Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление - РИА Новости, 07.05.2024

Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление

Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:38

2024-05-07T08:38

2024-05-07T08:38

в мире

сша

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена. "Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", — сказал он. По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой. В конце января Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной иммиграции.

https://ria.ru/20240123/mask-1922877149.html

сша

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в мире, сша, илон маск, джо байден