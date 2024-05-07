Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление
Илон Маск назвал нелегальную миграцию рецептом катастрофы для США
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена.
"Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", — сказал он.
По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой.
В конце января Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной иммиграции.
"Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", — сказал он.
По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой.
В конце января Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной иммиграции.