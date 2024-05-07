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Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление - РИА Новости, 07.05.2024
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08:38 07.05.2024
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Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление
Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление - РИА Новости, 07.05.2024
Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление
Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:38
2024-05-07T08:38
в мире
сша
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена. "Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", — сказал он. По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой. В конце января Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной иммиграции.
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в мире, сша, илон маск, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Катастрофа. Маск сделал тревожное заявление

Илон Маск назвал нелегальную миграцию рецептом катастрофы для США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для США. Об этом он заявил, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена.

"Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", — сказал он.

По его мнению, нелегальный переход через южную границу в страну чрезмерно простой.

В конце января Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной иммиграции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции
23 января, 06:15
 
В миреСШАИлон МаскДжо Байден
 
 
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