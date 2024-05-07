https://ria.ru/20240507/mask-1944278412.html

"Причина для беспокойства": Маск высказался об инопланетянах

"Причина для беспокойства": Маск высказался об инопланетянах - РИА Новости, 07.05.2024

"Причина для беспокойства": Маск высказался об инопланетянах

Американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск усомнился в возможности существования инопланетян, об этом он заявил на мероприятии института Милкена. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T04:01

2024-05-07T04:01

2024-05-07T06:40

земля

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск усомнился в возможности существования инопланетян, об этом он заявил на мероприятии института Милкена.Если вести отсчет от первых письменных текстов, человеческой цивилизации 5,5 тысяч лет, сказал бизнесмен. Эти оценки, по его мнению, заставляют задуматься о существовании инопланетян. "Если физики правы, Вселенной 13,8 миллиарда лет, Земле 4,5 миллиарда лет. Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне? Многие думают, что они среди нас. Многие люди, которые думают, что среди нас инопланетяне, при этом не считают, что мы были на Луне", — отметил предприниматель.По его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти "остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации".Доказательств существования инопланетян Маск не видит, ни один спутник его космической компании не уклонялся от НЛО, сказал миллиардер."Вообще-то, это причина для беспокойства. Если бы была во Млечном пути цивилизация, которая продержалась бы миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. Но этого не сделано. Почему? Ответ, мне кажется, в том, что цивилизация случайна и редка. И мы должны думать о человеческой цивилизации как о маленькой свече в окружающей тьме", — сказал он.Человеческой цивилизации нужно продержаться миллион лет, тогда галактика будет колонизирована"Если бы мы продержались как цивилизация один миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики", — сказал Маск.

https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html

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земля, илон маск